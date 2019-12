Das Spiel der Spiele für Österreichs Serienmeister: Red Bull Salzburg empfängt am Dienstag (18.55 Uhr) im abschließenden Gruppenspiel der Champions League Titelverteidiger FC Liverpool - lesen Sie alles Wissenswerte vor dem Match hier im Liveblog und verfolgen Sie das Match im Liveticker!

In der Red-Bull-Arena in Kleßheim ist bei diesem Kracher durchaus ein Offensivspektakel zu erwarten. Beim Hinspiel an der Anfield Road sind ja gleich sieben Treffer gefallen.

Auch diesmal werden wohl die Stürmer im Mittelpunkt stehen, für beide Mannschaften geht es um den Aufstieg in das Achtelfinale der Königsklasse.

Das Match im Liveticker:

