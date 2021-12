Nach dem ersten Statement von Red Bull 2005 beim Einstieg in Salzburg in das Fußballgeschäft gab es viel ungläubiges Kopfschütteln. Viele Anwesende im feudalen Hangar-7 konnten sich ein schelmisches Grinsen nicht verkneifen. Man wolle in der Champions League nicht nur Dauergast sein, sondern auch eine wichtige Rolle spielen, wurde den Journalisten in die Notizblöcke diktiert.

Am 8. Dezember 2021 steht Red Bull Salzburg international erstmals da, wo der Club bei der Übernahme der Austria hinwollte. Im Achtelfinale der ...