Laura Feiersinger wechselt zu AS Roma

Die Fußball-Nationalspielerin aus Saalfelden sucht nach 13 Legionärsjahren in Deutschland eine neue Herausforderung in Italien.

"Die Transfers sind alle erledigt, es fehlt nur noch beim einen oder anderen die Bekanntgabe", hatte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann vielsagend am Montag bei der Teamkaderpräsentation für das Island-Testspiel erklärt. Am Mittwoch war es bei Laura Feiersinger soweit: Der italienische Meister AS Roma und die Offensivspielerin verkündeten den Wechsel. Zuletzt war die 30-Jährige fünf Jahre lang in Frankfurt tätig gewesen. In dieser Zeit war der vormalige FFC Frankfurt in den Männer-Bundesligaclub Eintracht Frankfurt integriert worden. Der Abschied vom Österreicherinnen-Club (mit Verena Hanshaw, Virginia Kirchberger und Barbara Dunst) stand schon seit einiger Zeit fest. "Noch einmal in eine ander Liga wechseln und eine andere Kultur und Sprache kennenlernen", das hat die Pinzgauerin in Interviews immer als Ziel formuliert.