ÖFB-Team gegen Schottland: Nur Ulmer von Red Bull Salzburg bleibt vom Stamm

Weil die Deutschland-Legionäre nicht reisen dürfen, muss ÖFB-Teamchef Franco Foda in der WM-Qualifikation in Schottland improvisieren. Auch ein Salzburger Routinier steht bereit.

Der Start für Österreichs Fußballnationalteam in die WM-Qualifikation für die Endrunde 2022 verläuft alles andere als optimal. Denn Teamchef Franco Foda muss im ersten Gruppenspiel am 25. März in Glasgow gegen Schottland auf die Legionäre, die in der deutschen Bundesliga unter Vertrag stehen, und China-Legionär Marko Arnautovic verzichten. Aber der ÖFB hat sich dennoch entschieden, wie geplant in einer Woche in Glasgow zu spielen.

Die Coronapandemie ist verantwortlich dafür, dass Foda im ersten Spiel personell improvisieren muss. Er ...