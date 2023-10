Österreichs Nationalteam spielt nur eine starke Euro, wenn die Stars fit sind

Trotz vieler Ausfälle holte das ÖFB-Team in Aserbaidschan den nötigen Sieg, um sich vor der letzten Runde das Ticket für EM 2024 zu sichern. Gegen Belgien und in Baku wurde aber deutlich, dass Österreich nur mit allen Stars an Bord glänzen kann. Mit Leistungen, wie in der ersten Halbzeit gegen Aserbaidschan, wird man bei der Endrunde im kommenden Sommer nicht reüssieren können. Nur wenn die derzeit verletzten Marko Arnautovic und David Alaba sowie Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Christoph Baumgartner in rund acht Monaten im Vollbesitz ihrer Kräfte und in Form sind, kann die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick in Deutschland für Furore sorgen. Die Kicker aus der zweiten Reihe hatten gegen Belgien und Aserbaidschan ihre Chancen, haben diese aber nicht nutzen können.