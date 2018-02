Cornelia Moser: Vom roten Staub Kenias zu Bestzeiten

Cornelia Moser trainierte einen Monat lang in 2400 Metern Höhe. Nun lässt die Langstreckenläuferin aus Saalfelden die Rekorde purzeln.

Wer als Läufer hoch hinaus will, muss hoch hinauf: Das Erfolgsgeheimnis Höhentraining hat auch Cornelia Moser angewandt und davon enorm profitiert. Am Wochenende verbesserte die Pinzgauerin in Barcelona ihre Halbmarathonbestzeit um fast eineinhalb Minuten auf 1:14:59 Stunden.

Die Marschrichtung in Richtung Marathon bei der Europameisterschaft in Berlin im August stimmt. Die Basis gelegt hat die 24-Jährige zum Jahreswechsel, als sie mit Partner Andreas Stöckl einen Monat im "Home of Champions" auf 2400 Metern Seehöhe in Iten (Kenia) verbrachte. Auf den mit rotem Staub bedeckten Wegen inmitten grüner Hügel haben schon etliche Olympiasieger und Weltmeister trainiert. Zu Beginn ist die dünne Luft aber für jeden Neuling gewöhnungsbedürftig: "Nach zehn Kilometer Laufen fühlt man sich, als ob jemand den Stecker gezogen hätte", erinnert sich Cornelia Moser. Ihr Trainer Peter Bründl hatte ihr genaue Pläne mitgegeben, er sagt: "Das Höhentraining ist sehr effizient, aber man muss es sensibel einsetzen."

Die Juristin ist in der Kanzlei ihres Vaters beschäftigt, arbeitet derzeit aber auch am Bachelor in Wirtschaftsrecht. Zuletzt aber konzentrierte sie sich ausschließlich aufs Trainieren - bis zu 200 Kilometer pro Woche kommen da zusammen. Nächstes Ziel auf dem Weg nach Berlin ist der Rotterdam-Marathon im April, bei dem Conny ihre Bestmarke von 2:41 auf 2:37 Stunden drücken will.

In kleineren Abständen als Moser rechnet eine weitere EM-Kandidatin aus Salzburg. Stephanie Bendrat (Union Salzburg LA) steigerte sich zwei Tage nach dem Gugl-Indoor-Meeting in Linz (8,23) in Liévin (FRA) auf 8,19 über 60 Meter Hürden. Auf das Limit für die Hallen-WM in Birmingham fehlten ihr nur 0,05 Sekunden. Die Zeit war angesichts ihres Finallaufes überraschend gut: "Ich bin gleich an drei Hürden hängen geblieben. Solche Fehler sollten nicht passieren."

Gute Nachrichten gibt es auch vom Nachwuchs. Inge Grünwald holte in Linz mit 5,74 Meter Weitsprung-Silber bei der österreichischen U20-Meisterschaft und kam beim Gugl Indoor auf 5,85. Isaac Asare kehrte nach Verletzungsproblemen mit 6,83 Metern im Weitsprung aufs Podest zurück und holte U20-Silber. Mehrkämpfer Florian Maier absolvierte die 60 Meter Hürden 8,40 Sekunden.