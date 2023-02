Aston Martin präsentierte Alonso und neuen Boliden

Nach dem Karriereende von Sebastian Vettel verpflichtete Multimilliardär und Teambesitzer Lawrence Stroll den zweimaligen Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso als Teamkollegen für seinen Sohn Lance Stroll. In der kommenden Saison soll eine bessere Platzierung als im Vorjahr her.

Wie McLaren präsentierte am Montag auch Aston Martin seinen neuen Boliden, dieser wird neben Lance Stroll auch von Doppel-Weltmeister Fernando Alonso gesteuert werden. Der 41-jährige Spanier hofft noch auf einen weiteren Rennsieg in der Formel 1, hat aber wenige Hoffnungen, dass es in dieser Saison klappt. "Ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt. Aber nicht, dass es dieses Jahr klappt. Ich bin da ehrlich und bleibe mit den Füßen am Boden", sagte Alonso, der von Alpine zu Aston Martin gewechselt ist und dort einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben hat. Teambesitzer Lawrence Stroll erwartet in dieser Saison ein besseres Abschneiden seiner Truppe als im Vorjahr. Die vergangenen Saison beendete Aston Martin, das große Ambitionen hat, auf dem siebten von zehn Plätzen.