400 Spiele, ein Verein: Der emotionale Abgang des Brambergers Christoph Innerhofer

Christoph Innerhofer beendet seine Karriere, wo er das Kicken gelernt hat und auch abseits des Rasens immer eine tragende Säule war.

Kicker wie Christoph Innerhofer werden rarer. Der 31-jährige Bramberger lief ausnahmslos für seinen Heimatverein auf, half als Jugendleiter, Nachwuchstrainer, Vorstandsmitglied und Veranstaltungskoordinator mit. Am Samstag beendete der langjährige Kapitän beim 5:2-Heimsieg gegen Straßwalchen seine Spielerkarriere - nach 25 Jahren und fast 400 Pflichtspielen für die Kampfmannschaft der Oberpinzgauer.

"Beeindruckender als diese Zahlen ist aber Christophs großartiger Charakter. Er war immer extrem loyal und leidenschaftlich. Mit seiner Vereinstreue ist er die Antithese zu dem, was am Transfermarkt in Salzburg aktuell passiert", sagt Brambergs Sektionsleiter Martin Innerhofer. Verwandt sind die Namensvetter nicht, Freunde sind sie geworden. "Auf Christoph war stets Verlass."

Auch am Samstag verteidigte der gelernte Mittelfeldspieler stark. Nach dem emotionalen Abgang mit Spalier, Geschenk, Sektduschen und mehr konnte der Abwehrchef mit seinem Team nach einer turbulenten Saison mit zwei Trainerwechseln noch den dritten Platz feiern. "Ein versöhnliches Ende, auch wenn es nun besser ausschaut, als die Saison wirklich war", sagt Martin Innerhofer.

Für die neue Saison gibt der Vereinsboss den Klassenerhalt als Ziel aus. Während Sascha Abele und Daniel Wechselberger den Club Richtung Piesendorf verlassen, stehen Alexander Wangler (Akademie Ried) und Tobias Kalcher (Hollersbach) als erste Verstärkungen fest. Dominik Entacher scheidet berufsbedingt aus dem Trainerteam um Harald Panzl und Christoph Bernsteiner aus.