Meister der Salzburger Liga: Thalgaus einmaliger Erfolg hat viele Väter

Der Meistertitel in der Salzburger Liga ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte - und gewiss kein Zufallsprodukt.

Ist Thalgau am Zenit angelangt? Nach dem Durchmarsch 2017 und 2018 feiern die Flachgauer den dritten Meistertitel binnen weniger Jahre. In der Salzburger Liga war das Team von Cheftrainer Christoph Gruber heuer nur nach zwei Spieltagen nicht an der Tabellenspitze gelegen. Auch beim abschließenden 3:2-Heimerfolg über Puch, der nach Mario Kreuzers frühem Doppelschlag nie in Gefahr war, ließ man nichts anbrennen.

"Eine unglaubliche Leistung für so einen kleinen Verein", sagt Obmann Stefan Eiterer mit Stolz. Trainer Gruber, dessen ...