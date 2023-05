Andreas Fötschl kehrt zu alter Wirkungsstätte zurück

Es hat sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet, seit Donnerstagmittag ist es fix: Noch-BSK-Trainer Andreas Fötschl hat ab Sommer einen neuen Verein.

Andreas Fötschl steht ab Sommer in Puch an der Seitenlinie.

In den vergangenen Tagen buhlten mit dem Regionalligisten Grünau und dem Salzburg-Ligisten Puch zwei Vereine um die Dienste von Andreas Fötschl. Einer der erfolgreichsten Unterhaustrainer der vergangenen Jahre entschied sich nun für den FC Puch. "Der ganze Club freut sich riesig, dass er sich für uns entschieden hat. Er passt ideal zur Mannschaft und wird eine erfolgreiche Arbeit leisten", erklärt Puch-Präsident Christian Schwaiger, der mit dem 49-Jährigen bereits beim SAK zusammengearbeitet hat.

Freundschaft trotz Entlassung

Trotz Siegen am Fließband trennte sich der Unternehmer damals bei den Nonntalern vom Erfolgstrainer. "Ein alte Geschichte, wir haben uns längst ausgesprochen", sagt Schwaiger, der auch bei einem möglichen Abstieg in die 1. Landesliga auf seinen neuen Trainer bauen kann. "Daran denke ich aber nicht, wir wollen den Ligaerhalt unbedingt schaffen." Am Freitag (19.30 Uhr) gastiert der Tabellensiebente in Altenmarkt.