Debüt im Nationalteam: Drei Salzburger Amateure empfehlen sich für die Europameisterschaft

Mit dem Nationalteam der Amateure fordern Johannes Schützinger, Philipp Zehentmayr und Yannic Fötschl am Sonntag Slowenien. Es soll nur der Anfang sein.

Yannic Fötschl will sich in die Auslage spielen.

Für Österreich zu spielen, vielleicht gar bei einer Europameisterschaft - davon träumen nicht mehr nur Profikicker. Denn erstmals seit 44 Jahren kommt es wieder zu einem Länderspiel eines heimischen Amateur-Nationalteams. Und nach einem Turnier mit acht Mannschaften im nächsten Sommer soll es 2025 auch wieder eine Amateur-EM geben.

Auf den Spuren von Josef Hickersberger

Wenn Österreichs Auswahl - 1967 Europameister mit Josef Hickersberger - in einem ersten Testlauf am Sonntag (15 Uhr, im Livestream auf www.SN.at) im Klagenfurter Wörthersee-Stadion Slowenien fordert, spielen auch drei Salzburger wichtige Rollen. Saalfeldens Chefcoach Johannes Schützinger ist Teil des Trainertrios und betreut wie in der Westliga Philipp Zehentmayr (25) sowie diesmal auch Yannic Fötschl (20) vom Titelkonkurrenten Austria Salzburg.

Vorfreude der Salzburger ist groß

"Eine großartige Sache. An diese Erfahrung werden wir uns lange erinnern", sagt Schützinger, der sich mit seinen Trainerkollegen am Freitag trifft. Dann bleiben 24 Stunden Zeit, um einen Plan für den aus allen neun Bundesländern zusammengestellten 18-Mann-Kader zu schmieden. Die Kicker, die wohl alle zum Einsatz kommen werden, treffen am Samstag in Kärnten ein, wo nach zwei gemeinsamen Trainings der Ländervergleich ansteht - in Nationaltrikots und mit der Hymne vor dem Duell.

Länderspiel als Sprungbrett

Entsprechend groß ist auch die Vorfreude der beiden Salzburger Mittelfeldspieler. "Für junge Spieler ist das eine Chance, sich etwas ins Rampenlicht zu spielen. Ich bin fit und motiviert", sagt Fötschl, der wie Zehentmayr von vielen Freunden und Verwandten begleitet wird. Auch der Pinzgauer ist trotz Winterpause bereit für den internationalen Auftritt. "Jederzeit", sagt Zehentmayr. "Das ist eine gute Möglichkeit, als Amateur mal auf einer großen Bühne zu spielen." Vielleicht ja auch mal bei einer EM.