Bundesligist beschäftigt sich mit Salzburger Youngster - Pongauer auf Probetraining in der 2. Liga

Nach Toren am Fließband schaffte Lukas Brückler im Sommer den Sprung in den Profifußball. Beim Zweitligisten Bregenz fühlte sich der Angreifer von Beginn an wohl und konnte mit sechs Toren sein Talent bereits unter Beweis stellen. Nun zeigt ein Bundesligist Interesse.

BILD: SN/GEPA Lukas Brückler sicherte sich beim Zweitligisten schnell ein Stammleiberl.

"Ein sehr talentierter Spieler, der das Herz am richtigen Fleck hat", streut Hallein-Trainer Christoph Lessacher seinem ehemaligen Schützling Rosen. Lessacher und Brückler arbeiteten von Juli 2021 bis Dezember 2022 beim jetzigen Salzburg-Ligisten Golling erfolgreich zusammen. "Sein unbändiger Wille und seine Durchschlagskraft sind der Schlüssel zum Erfolg. Zudem ist er pfeilschnell und hat einen sehr guten Torriecher", betont Lessacher. Bundesligist zeigt Interesse Im Sommer wagte Brückler den Sprung von seinem Heimatverein Golling zum Zweitligisten Bregenz und schlug bei den Vorarlbergern sofort ein. In 14 Partien traf der 23-Jährige sechs Mal und hat damit maßgeblichen Anteil am bisher sehr guten Saisonverlauf. Aufsteiger Bregenz findet sich nach 14 Runden überraschend auf Platz zwei der 2. Liga wieder. Die starken Leistungen sind auch einem Vorarlberger Konkurrenten nicht verborgen geblieben. Laut SN-Informationen beschäftigt sich der Bundesligist Altach mit dem Torjäger und wird seine Leistungen im weiteren Saisonverlauf genau beobachten. Dass es bereits im Winter zu einem Transfer kommen wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Bregenz hat weitere Regionalliga-Kicker im Visier Derzeit ist Brückler der einzige Salzburger im Kader von Bregenz, im Winter könnte aber zumindest ein weiterer enger Landsmann dazukommen. St. Johanns Innenverteidiger Christoph Gruber weilt Donnerstag und Freitag auf Probetraining bei den Vorarlbergern. "Ein sehr talentierter Defensivspieler, dem ich den Sprung in die 2. Liga auf alle Fälle zutraue", erklärt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser. Trotz Einladung nicht nach Bregenz gereist ist Yannic Fötschl. Der Austria-Torjäger konzentriert sich derzeit auf seine Ausbildung zum Physiotherapeuten. "Diese würde ich nur für ein sehr, sehr verlockendes Angebot aufgeben", erläuterte der Youngster vor einigen Monaten im SN-Gespräch.