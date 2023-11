Salzburger Liga: Straßwalchen holt Routinier aus Hallein - Talente nach Oberösterreich?

Das Transferkarussell in der Salzburger Liga dreht sich munter weiter.

Im Winter sei es schwierig, gute Spieler zu bekommen, heißt es im Salzburger Unterhaus immer wieder. Zu Ruhe am Transfermarkt führt das aber nicht. Auch nach dieser Herbstsaison suchen einige Vereine der Salzburger Liga, gerade wegen des wohl spannenden Abstiegskampfs in der Rückrunde, eifrig nach Verstärkungen. Auch Straßwalchen mischt mit. Der Tabellenzwölfte setzt - wie berichtet - auf ein neues Trainerteam. Und Chefcoach Bernhard Huber-Rieder und Assistent Semir Ikanovic, der aus Golling in seine Heimat wechselt, dürfen sich nun über den ersten Neuzugang freuen.

Viele Abgänge in Hallein

Adil Alic kehrt Hallein den Rücken und in den Flachgau zurück. "Ein in der Innenverteidigung oder als Sechser vielseitig einsetzbarer Spieler, der uns sofort weiterhilft. Und das brauchen wir", sagt Straßwalchens Sportchef Markus Chudoba über den bald 36-jährigen Bosnier, der auch in Bad Ischl und Hallwang seine Klasse bewies. Nun band er sich vorerst für eine Halbsaison an Straßwalchen. "Adil kann noch Jahre spielen. Er ist topfit und hat eine Top-Einstellung", betont Chudoba.