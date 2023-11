Austria Salzburg und Grünau buhlen um Ex-Profi - SAK verstärkt Kader und Trainerteam

Während die Herbstsaison am kommenden Wochenende mit Nachtragsspielen in der 1. Klasse Süd endgültig abgeschlossen wird, schauen sich die Teams aus den obersten Amateurligen bereits nach Verstärkungen um.

Nach einigen Jahren in der Nachwuchsabteilung des Zweitligisten Ried wechselte Sebastian Voglmaier im Sommer 2022 wieder zurück zu seinem Heimatverein Golling. Bei den Tennengauern überzeugte der Offensivspieler auf Anhieb und schaffte nach starken Leistungen nach einem halben Jahr den Sprung in den Profibereich. Beim damaligen Zweitligisten Vorwärts Steyr konnte sich Voglmaier aber nicht durchsetzen. Nach nur zwei Kurzeinsätzen verließ er die Oberösterreicher im vergangenen Sommer wieder und heuerte beim Salzburg-Ligisten Hallein an. Doch auch bei den Salinenstädtern scheint der 20-Jährige nicht wirklich glücklich zu werden, deswegen steht ein erneuter Wechsel im Raum.





Gespräche mit zwei Westligisten

Zwei Westligisten haben ihre Fühler ausgestreckt. "Ein interessanter Spieler, wir haben bereits ein Gespräch geführt", bestätigt Grünaus Sportlicher Leiter Helmut Rottensteiner das Interesse an Voglmaier. In der Pole-Position dürfte aber Regionalliga-Leader Austria Salzburg sein. "Wir werden in der nächsten Woche mit ihm sprechen, dann sehen wir weiter. Aber sicher ein spannender Youngster", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider.