Neuer Trainer in der Salzburger Liga: Straßwalchen setzt auf bekanntes Gesicht

Die Flachgauer vertrauen nach dem Rücktritt von Tomislav Jonjic auf einen Coach, der nicht viel Eingewöhnungszeit brauchen und sie aus dem Tabellenkeller führen soll.

Drei Tage nach dem Rücktritt von Tomislav Jonjic hat Straßwalchen den neuen Trainer vorgestellt. Der Tabellenvorletzte der Salzburger Liga beförderte Wolfgang Denk, der im Sommer als 1b-Trainer aus Köstendorf zurückgekehrt war, zum Chefcoach. "Wolfgang ist ein engagierter, kompetenter Trainer. Und er kennt das Team, braucht also nicht mehrere Wochen, um sich zurechtzufinden. Das ist die bestmögliche Lösung", sagt Straßwalchens Sportchef Markus Chudoba. Die Vereinbarung gilt vorerst für die restlichen sechs Spiele im Herbst, beginnend mit dem Duell in Siezenheim am Samstag.

Wolfgang Denk wird befördert

onnerstag vor dem ersten gemeinsamen Training vorgestellt wurde, will das Team wieder in die Erfolgsspur führen. Nach zwei Auftaktsiegen verhinderten David Schörghofer und Co. zuletzt beim 3:3 gegen Henndorf die siebte Niederlage in Serie. "Die Mannschaft hat sicher die Qualität für mehr als den vorletzten Tabellenplatz. Die Spieler sind jetzt gefragt, das auch zu zeigen", sagt Denk.