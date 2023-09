Salzburger Liga: Grödig und Seekirchen schießen sich warm - abgesetzter Kapitän Mersudin Jukic rettet Puch einen Punkt (mit Video)

Seekirchen erzielt spektakuläres Tor

Nur einen Punkt hinter Grödig und drei Zähler hinter den Kuchlern, die am Sonntag in Eugendorf gastieren, bleibt Seekirchen ein hartnäckiger Verfolger. Die Flachgauer hatten mit Schlusslicht Adnet, das zum neunten Mal in Serie leer ausgingen, beim 5:0-Auswärtssieg keine Probleme. "Die Pflicht erfüllt. Es ist nur in eine Richtung gegangen", sagt Seekirchen-Coach Mario Lapkalo. Dass Michael Aigner von der Cornerfahne ins lange Eck traf, kommentierte er wohlwollend: "Das wollte er sicher so."