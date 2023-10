Salzburger Liga: Eugendorf setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf - SAK-Siegtorschütze entdeckt Stürmer-Gen

Während sich Grödig in Adnet mühte, feierte Eugendorf in Puch einen klaren Sieg. Der SAK jubelte dank eines Abwehrspielers, der wie sein Vater nun als Stürmer glänzte.

Eugendorf hat am Freitagabend gespielt, wie ein Team spielen muss, wenn es in der Salzburger Liga bleiben will. Die Flachgauer setzten sich in Puch dank eines kompakten, kämpferisch starken und zielstrebigen Auftritts mit 4:0 durch und erreichten damit ihr Minimalziel vor der Winterpause: 15 Punkte. "Das war die stärkste Leistung im Kollektiv, seit ich zurück in Eugendorf bin", sagte Sportchef Christof Kopleder nach dem Sieg beim Ex-Verein.

Eugendorf vor dem 1:0 im Glück, danach überlegen

Unter Sadat Hamzic, der wieder den beruflich verhinderten Cheftrainer Mario Messner vertrat, rettete Tormann Leon Schmid anfangs großartig gegen Puchs Mersudin Jukic. Die Gastgeber spielten gefällig, blieben aber meist harmlos. Anders die Gäste, die die besseren Chancen vorfanden. Vor dem wichtigen 1:0 kurz vor der Pause war auch Glück dabei: Ehe Christopher Mayr zur Führung abstaubte, hätte der Angriff mehrmals wegen Foul- oder Handspiels abgepfiffen werden können. In der zweiten Halbzeit erhöhten Simon Ernemann per Volley ins Kreuzeck, Lauritz Koeltringer nach Marco Thallers Ferserl und Mayrs Querpass sowie Christoph Kloiber nach einem Tormannfehler.