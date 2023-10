Salzburger Liga: Seekirchens unschöne Zeitreise führt zu Sieg in Golling - Thalgau bestraft schwache Siezenheimer

Seekirchen dreht das Spiel und bleibt Tabellenzweiter der Salzburger Liga. Thalgau setzt den Aufwärtstrend fort. Siezenheims-Trainer ist sauer.

Joker Jonas Peer hat Seekirchen am Samstag kurz vor Schluss in Golling zu einem 2:1-Sieg geschossen. Die Flachgauer sind damit auch nach der vorletzten Herbstrunde Tabellenzweiter der Salzburger Liga und inzwischen sieben Spiel in Serie ungeschlagen. "Auch Golling hatte gute Chancen. Wir waren aber den Tick besser", sagt Seekirchens Trainer Mario Lapkalo, der sich wegen der schwierigen Platzverhältnisse in seine Zeit als Aktiver zurückversetzt fühlte. "Eine Zeitreise. Auf solchen Wiesen haben wir in den 90ern oft gespielt. Das Spiel war dann auch nicht schön, sehr kampfbetont auf zweite Bälle ausgerichtet, viele Fehlpässe."

Seekirchen dreht das Spiel

Golling ging in der 17. Minute in Führung. Eric Mitterlechner staubte nach einem eigenen Abschluss ab. Die Gäste glichen aber zwei Minuten später aus: Fabian Neumayr bediente Michael Aigner, der trocken vollendete - 1:1. Die Entscheidung in einer hitzigen Partie fiel dann erst in der Schlussviertelstunde. Andreas Pär legte auf Peer zurück, der per Flachschuss erfolgreich war. Dass sich danach noch Alem Huremovic und Felix Eliasch nach einem Disput vorzeitig vom Feld und damit in die Winterpause verabschiedeten, spricht für viele Emotionen.