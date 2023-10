Salzburger Liga: Henndorfer Mannie verabschiedet sich zum perfekten Zeitpunkt

Abschied in Wahlheimat Seekirchen

Die Auslosung beschert dem Routinier am nächsten Freitag ein perfektes allerletztes Karrierespiel. Mit Henndorf gastiert Mannie in seiner Wahlheimat Seekirchen, beim zweiten Verein, für den er auflief. Beim Lokalrivalen - das Derby, das es 22 Jahre nicht gab, ist auch für so manche Regenschirmduelle abseits des Spielfelds legendär - ist Mannie im Trainerteam der U8-Mannschaft um seinen Sohn Felix aktiv. "Unsere Kinder werden in Seekirchen mit uns einlaufen", sagt Mannie voller Vorfreude. "Das wird noch einmal ein sehr emotionales Spiel."