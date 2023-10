Salzburger Liga: Neue Heimmacht Straßwalchen verschärft Anifs Krise - Anifer Neuzugang aus Hallein ist fix

Unter Neo-Trainer Wolfgang Denk feierten die Straßwalchner den dritten Heimsieg in Serie. Dass Anif auf einem Abstiegsplatz überwintert, rückt näher. Der Kader wird im Winter kräftig verstärkt.

Anif kommt nicht und nicht in Fahrt. Der Ex-Westliga-Dominator wartet seit mehr als einem Monat, als gegen Golling der bisher einzige Meisterschaftssieg unter Neo-Trainer Andreas Berktold (fünf Punkte in acht Runden) gelang, auf einen Sieg. In Straßwalchen mussten sich Patrick Schober und Co. am Mittwoch in der vorletzten Herbstrunde mit 1:2 geschlagen geben. Während die Hausherren mit dem dritten Heimsieg in Serie unter Neo-Coach Wolfgang Denk einen weiteren Schritt nach oben machen, bleibt Anif Vorletzter. "Für uns ein ganz wichtiger Sieg. Der vergebene Elfmeter hat uns wachgerüttelt. In der zweiten Halbzeit waren wir besser. Wir müssen jetzt aber am Boden bleiben", sagt Straßwalchens Sportchef Markus Chudoba.

Anif startet gut - Mühlbauer vergibt Chance um Chance

Anif begann druckvoll und belohnte sich bereits in der 13. Minute. Die Gäste kombinierten sich über die rechte Seite durch. Justin Mühlbauer, der zuvor noch allein vor dem Tor vertändelt hatte, enteilte der Abwehr und legte auf Tobias Moser zurück. Sein Abschluss ins lange Eck war unhaltbar. Mühlbauer bewies danach, dass ihm das Toreschießen schwerer fällt als das Vorbereiten. Er vergab neuerlich fahrlässig im Eins-gegen-eins mit Tormann Stefan Burger und verfehlte bei der anschließenden Ecke per Kopf das Ziel recht deutlich.