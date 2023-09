Salzburger Liga: Hallein dreht im Derby gegen Puch spät auf - SAK gewinnt wieder ohne Zlatko Junuzovic

Die Lessacher-Elf ist in der Salzburger Liga auf dem Weg nach oben. Auch der SAK feiert einen wichtigen Sieg.

Hallein hat sich am Freitagabend vor 500 Zusehern im Prestigeduell gegen Puch mit 4:1 durchgesetzt. "Je länger das Spiel gedauert hat, desto besser sind wir geworden", sagte der wieder genesen Halleiner Cheftrainer Christoph Lessacher nach dem dritten Sieg in Serie. "In Sachen Ergebnis, Mentalität und Kampfgeist war das wieder ein kleiner Schritt nach vorn."

Abgefälschter Freistoß lässt Derby kippen

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte Puch das Spiel mit Fabian Schweigers Führungstor im Griff. Doch ein abgefälschter Freistoß von Halleins Halid Hasanovic ließ das Duell kippen. "Die Leistung war großteils nicht so schlecht, der Spielverlauf aber unglücklich", sagt Puchs Trainer Andreas Fötschl.

SAK gewinnt wieder ohne Junuzovic

Einen wichtigen Sieg nach zwei Niederlagen in Folge feierte dessen Ex-Club SAK. Die Nonntaler, die wieder ohne den verhinderten Zlatko Junuzovic auskommen mussten, schlugen Schlusslicht Adnet nach anfänglichen Problemen mit 3:0. Neuzugang Arber Tafilaj ebnete mit Saisontoren vier und fünf, beide sehenswert, den Weg zum Heimerfolg. "Wir müssen höher gewinnen", sagt Trainer Paul Zeyringer.

Trainerdebüts in Thalgau

Am Samstag kann Golling mit einem Sieg in Anif den Rückstand auf Spitzenreiter Kuchl, der seit dem 0:1 gegen Seekirchen am Donnerstag nicht mehr makellos ist, halbieren. Zudem verteidigt Bürmoos seine 21 Spiele andauernde Heimserie gegen Grödig und damit den Ex-Club von Trainer Daniel Buhacek. Ein spannendes Trainerduell wartet auch in Thalgau. Sowohl Eugendorfs Neo-Coach Mario Messner als auch das Interimsduo der Hausherren, Alexander Schlintl und Johannes Bucher, feiern ihr Debüt. Erst am Sonntag will auch Straßwalchen die Trendwende einleiten und nach sechs Niederlagen in Serie den aktuellen Überflieger Henndorf stoppen.