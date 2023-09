Salzburger Liga: Bürmooser Heimserie reißt nach Verletzungsschock gegen Grödig - Anif stoppt Golling (mit Video)

Kein gutes Timing vor dem Weinfest: Bürmoos verliert seinen Topspieler und erstmals seit April 2022 ein Heimspiel in der Salzburger Liga.

Grödigs Ousainou Surr erzielte den Goldtreffer in Bürmoos.

Grödig hat geschafft, was zuletzt 21 Gästemannschaften nicht gelungen war. Nach Golling im April 2022 entführte wieder einmal ein Salzburg-Ligist drei Punkte aus dem nördlichen Flachgau. Die Grödiger schlugen in einer ausgeglichenen, chancenarmen Partie, die von einer Knieverletzung samt Rettungseinsatz überschattet wurde, in der Nachspielzeit zu und sind nach dem 1:0-Sieg wieder auf dem Erfolgskurs.

Gefällig, aber harmlos

In der ersten Halbzeit waren die beiden Teams offensiv kaum durchgekommen. Neben zwei Grödiger Fernschüssen, die das Ziel nicht weit verfehlten, gab es auf beiden Seiten eine gute Chance zu sehen: In der 37. Minute schoss Manuel Fraunhuber aus guter Position weit über das Tor, im Gegenzug setzte Bastian Kopelent den Ball nach einer Hereingabe knapp daneben. Insgesamt galt: Die Kontrahenten kombinierten ambitioniert und gefällig, aber nicht bis in die Gefahrenzone.