Bei Trainerdebüts in der Salzburger Liga: Thalgauer Sturmduo gegen Eugendorf mit Verzögerung entfesselt

Ein Spiel, drei Trainerdebüts: Eugendorf legte vor, Thalgau schlug nach einer Umstellung zur Pause zurück - auch dank einer Korrektur der neuen Führung.

Thalgau und Eugendorf haben sich am Samstag beim Einstand ihrer neuen Trainer mit einem 2:2 begnügen müssen. Nachdem die erstmals von Mario Messner betreuten Eugendorfer vor der Pause das effektivere Team gewesen waren und 2:0 geführt hatten, drehten die Hausherren in der zweiten Halbzeit auf. Das interimistische Trainerduo Alexander Schlintl und Johannes Bucher, die nach der Trennung von Meistertrainer Christoph Gruber vorerst am Ruder sind, hatte zuvor die Startaufstellung korrigiert. Das nach dieser Umstellung wieder vereinte Sturmduo Franz Mrkonjic und Mario Kreuzer schoss Thalgau zum (mehr als) verdienten Punkt.

Eugendorf punktet mit Effektivität

Die erste Großchance im Derby fanden die Gastgeber vor. Almir Omanovic vergab in der vierten Minute nach feinem Pass von Bernhard Löw allein vor Tormann Leon Schmid. Eugendorf war effektiver: Lauritz Koeltringer setzte Alexander Burghart mit einem großartigen Lochpass ein und der Ex-Thalgauer legte auf Leonhard Feldinger quer. Dieser schob zum 1:0 nach zwölf Minuten ein. Danach kamen beide Teams zu zwei, drei Halbchancen. Wieder schlugen die Gäste zu: Nach einer Fehlerkette in der Hintermannschaft der Thalgauer, die den Ball an der Toroutlinie vertändelten und die Hereingabe schlecht klärten, traf Stürmer Christopher Mayr per Seitfallzieher zum 2:0 (33. Minute).