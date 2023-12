Salzburger Liga: Puch holt Salzburger-Liga-Trainer - Youngster zieht es nach Hallein

Der Umbruch beim Salzburg-Ligisten Puch geht weiter: Die Tennengauer angelten sich einen neuen Trainer und verlieren ein Talent an den Ligakonkurrenten Hallein.

Mit 17 Punkten überwintert Puch nach einem durchwachsenen Herbst auf dem elften Platz in der Salzburger Liga. Nach dem Abgang von Trainer Andreas Fötschl wird nun Ex-Torjäger Mersudin Jukic, der seine aktive Karriere in diesem Winter beendet hat, im Frühjahr an der Seitenlinie stehen. Der Ex-Profi kann auf eine stark veränderte Mannschaft zurückgreifen und soll den Klassenerhalt sichern. "Die Qualität ist sicher gestiegen. Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Rückrunde spielen werden", erklärt Puch-Präsident Christian Schwaiger, der am Dienstag einen namhaften Co-Trainer verpflichten konnte. Daniel Reischl, der bis Anfang September den Ligakonkurrenten Eugendorf betreut hat, wird Jukic ab sofort unterstützen.

Engagement bis Sommer

"Jukic und Reischl kennen sich vom B-Lizenz-Kurs. Wir hatten vergangenen Woche ein sehr gutes Gespräch. Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat. Er wird jetzt mal bis Sommer bei uns sein, danach orientiert er sich wieder Richtung Cheftrainer", sagt Schwaiger, der somit den Abgang von Christian Lothring, der seine Trainerlaufbahn beendet hat, kompensiert.

Youngster zieht es nach Hallein

Am Spielersektor haben die Pucher dagegen einen weiteren Abgang zu vermelden. Mustafa Yavuzer wird zum Ligakonkurrenten Hallein wechseln. Der 16-jährige Mittelfeldspieler zählt zu den größten Talenten im Tennengau und will in der Salinenstatdt nun den Durchbruch schaffen. "Er hat großes Potenzial. Wenn er sich gut weiterentwickelt, dann werden wir noch viel Freude haben", erklärt Hallein-Trainer Christoph Lessacher.

Alle Transfers der Regionalliga West und Salzburger Liga auf einen Blick