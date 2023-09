Nächster Trainerwechsel in der Salzburger Liga

Nach Anif reagiert ein weiterer Nachzügler auf den schwachen Saisonstart.

Keine 24 Stunden vor dem Meisterschaftsspiel in Hallein hat sich Salzburg-Ligist Eugendorf am Freitagnachmittag von seinem Cheftrainer Daniel Reischl getrennt. Der 30-Jährige, der das Traineramt in der Frühjahrssaison 2022 übernommen hatte, führte das Team in der durchwachsenen Vorsaison zum fünften Platz und damit zum wichtigen Klassenerhalt. Der Start in die neue Spielzeit misslang mit fünf Punkten aus sechs Runden. Nun reagierten die an der 14. Stelle liegenden Flachgauer nach längeren internen Diskussionen mit einem Trainerwechsel. Es ist bereits der zweite in dieser Hinrunde der Salzburger Liga nach dem Aus von Markus Huber in Anif.

Eugendorf trennt sich von Daniel Reischl

"Fußball ist ein Ergebnissport und die Ergebnisse haben zuletzt leider nicht gepasst", sagt Eugendorfs Sportchef Christof Kopleder, der Reischl die Entscheidung am Freitag vor dem Training mitteilte. Der scheidende Coach, der auch als Spiele viele Jahre im Verein tätig war, konnte sich noch von seinen Spielern verabschieden. "Das war uns wichtig. Wir haben auch der Mannschaft klar gesagt, dass sich jetzt jeder selbst hinterfragen muss. Schon in der Rückrunde haben sich Sachen eingeschlichen, die wir nun ändern müssen."

Sadat Hamzic übernimmt interimistisch

Co-Trainer Sadat Hamzic, der im Sommer zu seinem Jugendverein zurückgekehrt war, leitete schon in den vergangenen Tagen das Training, weil Reischl bis Donnerstag auf Urlaub war. Hamzic wird auch in Hallein das Kommando übernehmen. Dass der ehemalige Zweitliga-Kicker langfristig Cheftrainer bleibt, gilt aktuell als unwahrscheinlich. Gespräche mit Nachfolgekandidaten laufen. Abgesagt haben Andreas Berktold, der Anif zusagte, der Ex-Straßwalchner Michael Kalhammer und der Ex-Grödiger Thomas Schnöll.