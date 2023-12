Bruder eines Stars von Red Bull Salzburg wechselt in die Salzburger Liga - Unterhaus-Urgestein hört auf

Mit Christian Lothring verabschiedet sich in Puch nach mehr als 50 Jahren im Salzburger Unterhaus.

Am Montag ist in Puch der offizielle Startschuss für die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison der Salzburger Liga ertönt. Neo-Trainer Mersudin Jukic stellte im Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier seinen Plan für die kommenden Monate vor. "Die Basis für alles andere ist, dass wir eine Einheit werden. Die Gemeinschaft ist am wichtigsten", sagt der langjährige Toptorjäger, der am Dienstag dann die erste Laufeinheit beim Tabellenelften leitete. "Es war ein guter Start."

Namhafter Neuzugang für Puch

Zuversichtlich stimmt Jukic nicht nur, dass der im Herbst nicht einsatzberechtigte Nico Mayer nun angreifen darf und die Langzeitverletzten Bartu Aygün, Maximilian Grasegger und Raphael Kalteis wieder fit sind. Auch eine weitere Neuverpflichtung nährt die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Rückrunde - und damit den Klassenerhalt. Pavle Ratkov, der ältere Bruder von Petar Ratkov, der seit Sommer für Red Bull Salzburg stürmt, schloss sich Puch an.

Vermittler verließ den Verein

Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler aus Serbien trainierte auf Vermittlung des damaligen Kapitäns Julian Vincetic, der Puch nun in Richtung Ostermiething verlässt, bereits im Herbst mehrmals mit - und überzeugte. "Ein sehr, sehr guter Spieler. Er ist laufstark, zweikampfstark, ein echter Allrounder, der uns defensiv und offensiv weiterhelfen kann", sagt Jukic. Die Vereinbarung gelte vorerst bis nächsten Sommer. "Und hoffentlich spielt sein Bruder lange bei Red Bull, dann bleibt im Idealfall auch Pavle länger bei uns."