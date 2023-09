Dritter Trainerwechsel in der Salzburger Liga: Ein Erfolgscoach muss gehen

Ein weiterer Nachzügler setzt bereits nach wenigen Runden in der neuen Saison einen neuen Impuls auf der Betreuerbank. Coach verliert nach drei Meistertiteln in Folge seinen Posten.

Zuerst Anif, dann Eugendorf und jetzt Thalgau - die Serie an Trainerentlassungen in der Salzburger Liga reißt nicht ab. Am Montagabend trennten sich die Thalgauer vor dem Training von ihrem Chefcoach Christoph Gruber, der sie im Frühjahr in seiner ersten Saison gleich zum Meistertitel in der Salzburger Liga und damit zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte geführt hatte. Für Gruber endet damit ein beeindruckender Erfolgslauf. Denn vor seinem Wechsel nach Thalgau im Sommer 2022 hatte er mit Koppl zwei Meistertitel in Folge gefeiert.



In der neuen Saison ist der Titelverteidiger noch nicht in Fahrt gekommen. Vor allem defensiv offenbarte man Schwächen - auch wegen Verletzungen und des bitteren Abgangs vom in der Vorsaison überragenden Verteidiger Stjepan Jagic. Der Landescup-Sensation gegen Austria Salzburg und zwei Siegen in der Meisterschaft stehen zuletzt das Cup-Aus gegen Anif und die fünfte Ligapleite gegen Seekirchen gegenüber. Thalgau, dessen Mannschaft gewiss herausfordernd sein kann, belegt den zwölften Rang. Vor dem Spiel gegen Eugendorf, das dann erstmals von Mario Messner betreut sein wird, übernehmen nun vorerst Sportchef Johannes Bucher und Co-Trainer Alexander Schlintl das Kommando als Trainer.



Duo übernimmt interimistisch

Sportchef Johannes Bucher, der im Sommer aus Fuschl zum Verein gestoßen war und vor wenigen Wochen Schlintl nachholte, sagt nach dem ersten Training als Interimscoach: "Es hat einen bitteren Beigeschmack, sich vom Meistertrainer zu trennen. Christoph hat in der Vorsaison gute Arbeit geleistet. Jetzt hat aber der Punch gefehlt. Die Bindung zwischen Trainer und Mannschaft war unserer Meinung nach nicht mehr da. Daher setzen wir einen neuen Impuls." Bucher begibt sich nun auf die Suche nach einem neuen Chefcoach. Kandidaten gebe es noch keine.