Spielermangel: Taxenbach zieht Kampfmannschaft aus der 1. Klasse Süd zurück

Die Pinzgauer können Abgänge nicht kompensieren. Von der Abmeldung profitiert ein Ligakonkurrent, der nun nicht absteigt. Auch Taxham tendiert zu einem Rückzug.

Gerüchte hat es gegeben. Nun ist es fix: Taxenbach zieht sich aus dem Kampfmannschaftsfußball zurück. Die Pinzgauer waren nach der Hinrunde noch Dritter der 1. Klasse Süd gewesen. Nach einem Rückfall im Frühjahr hielt man am Ende als Neunter souverän die Klasse. "Nun haben aber fünf Spieler im letzten Moment doch noch den Verein verlassen", sagt Sektionsleiter David Pfisterer, der die Zusage von 16 Kickern für die nächste Saison hatte.

Abgänge schmerzen Taxenbach

Doch mit Tormann Paul Schranz (ASV Salzburg), Bernhard Kreidl (Kaprun), Tobias Hofer (Akademie Saalfelden) sowie Florian Eder und dem 21-fachen Torschützen Sebastian Eibel, die Trainer Werner Lederer nach Maishofen folgen, kommen nun fünf Stammspieler abhanden. "Für uns überraschend. Wir haben jetzt alles versucht, schaffen es in der kurzen Zeit aber nicht, neue Spieler zu holen. Auch die anderen Vereine pfeifen ja aus dem letzten Loch", betont Pfisterer.

Problem kam nicht von heute auf morgen

Der Spielermangel sei trotz der kürzlichen Zuspitzung ein "schleichender Prozess" gewesen. "Ich habe immer gewusst, dass es irgendwann so kommen wird", sagt Pfisterer. Sein Verein will sich fortan auf den Nachwuchs konzentrieren. "Vielleicht gelingt uns dann irgendwann die Rückkehr mit einer Kampfmannschaft."

St. Martin/Lofer bleibt oben - Umgestaltung der 2. Klasse Süd?

Nutznießer des Rückzugs der Taxenbacher ist St. Martin/Lofer. Der Tabellenzwölfte, der die Klassensitzung für die 2. Klasse Süd schon absolviert hat und dort maßgeblich an deren Neugestaltung beteiligt war, muss nun doch nicht absteigen. "Wir nehmen die Chance an", sagt Sektionsleiter Gerald Leitinger. Da es nun nur 14 Vereine in der 2. Klasse Süd gibt, ist fraglich, ob der neu beschlossene Play-off-Modus mit einer Gruppenteilung im Frühjahr nun wirklich kommt. Der Salzburger Fußballverband schlägt eine gewöhnliche 14er-Liga mit Hin- und Rückrunde vor. Die Vereine wurden gebeten, bis Montag eine Stellungnahme abzugeben.

Taxham diskutiert Ausstieg

Ein Thema ist weiterhin die Abmeldung der Taxhamer Kampfmannschaft. Der Stadtverein, der den Meistertitel (und damit den Aufstieg) in der 2. Klasse Nord A denkbar bitter verpasst hat, hat am Montag eine Sitzung, wo die Entscheidung fallen könnte. Weil bereits zahlreiche Abgänge und Rücktritte im Kader feststehen, tendieren die Vereinsverantwortlichen aktuell zu einem Rückzug.