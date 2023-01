Sport am Wochenende: Was ist los in Salzburg?

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag herrscht wieder Hochbetrieb auf den heimischen Sportstätten. Eine Übersicht.

Samstag, 28. Jänner 2023

Fußball

Hallenturniere: Nachwuchscup des SV Wals-Grünau (Walserfeldhalle), Herbert-Schick-Gedächtnis-Cup U15 (Oberndorf, beide 14 Uhr), Landesmeisterschaft U10 (Sporthalle Alpenstraße, 9 bzw. Mittersill, 14), U12 (Mittersill, 9), U13 (Rif, 12), U9 (Bischofshofen, 15).

Testspiele: RB AKA U18 - Grünau, Grödig 1b - Puch (beide 11), Austria - ASV, Grödig - Adnet, Altenmarkt - Leogang, Thalgau - Munderfing (Henndorf), Anif - Eugendorf, SAK 1b - Lamprechtshausen, Perwang/Michaelbeuern - Feldkirchen (Bürmoos, alle 14), Hallein - WSC Hertha (14.30), Red Bull Salzburg - Slovan Bratislava (Taxham, 15), Friedburg - Kuchl (Straßwalchen), Leopoldskron - ASK/PSV (Nonntal), Eugendorf-Frauen - Krenglbach (alle 16), Golling - Siezenheim (Grödig, 16.30).

Faustball

Damen-Bundesliga: St. Veit - Wolkersdorf/Neusiedl (SH Josef-Preis-Allee, 12), St. Veit - Laakirchen (13).

Volleyball

1. Bundesliga, Damen: PSVBG Salzburg − Bisamberg-Hollabrunn (Rif, 19.30).

2. Bundesliga, Damen: Seekirchen − Höchst (16).

Endlich wieder in voller Besetzung: So will die PSVBG Salzburg in der Bundesliga gegen Bisamberg voll anschreiben. Hier zu lesen.

Eishockey

Alps Hockey League: Zeller Eisbären - Gröden (19.30).

Tennis

Landesmeisterschaft: Jugend (Gnigl, 8).

Fechten

Salzburger Fechtertage (HAK, 9).

Die nationale Florett-Elite misst sich in Salzburg. Zu den Favoritinnen zählt Lokalmatadorin Lilli Brugger, die seit Kurzem zu den Top 100 der Welt zählt. Über ihre weiteren Ziele sprach Sie mit den "Salzburger Nachrichten".

Badminton

Landesmeisterschaft (Seekirchen, 14).

Skibergsteigen

Erztrophy: Individual (Werfenweng, 11.30).

Jakob "Man in Black" Herrmann und Sarah Dreier glänzten am Freitag im Vertical-Rennen in Werfenweng. Auch am Samstag ist mit dem Salzburger Duo zu rechnen.

SN/gö Jakob Herrmann (Mitte) setzte sich am Freitag durch.

Ski alpin

Landescup: Slalom (St. Michael, 10).

Sonntag, 29. Jänner 2023

Fußball

Hallenturniere: Nachwuchscup des SV Wals-Grünau (Walserfeldhalle, 14), Landesmeisterschaft U10 (Bischofshofen, 14), U11 (Bischofsh., 9), U12 (Rif, 14), U16 (Liefering, 13), U9 (Alpenstraße, 10).

Tennis

Landesmeisterschaft: Jugend (Gnigl, 10).

Fechten

Salzburger Fechtertage (HAK, 9).

Badminton

Landesmeisterschaft (Seekirchen, 10).

Faustball

Damen-Bundesliga: Seekirchen - Arnreit (15), Seekirchen - Ulrichsberg (16).

Langlauf

Landescup (Maria Alm, 10.30).

Alle Angaben sind ohne Gewähr.