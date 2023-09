Westliga: Später Rückschlag für Austria Salzburg - Saalfeldener trainierte vor Sieg beim GAK mit

Der Tabellenführer vergab den siebenten Saisonsieg kurz vor Schluss. Die Verfolger Saalfelden und Bischofshofen feierten Heimsiege. Auch Grünau ist zufrieden.

Austria Salzburg war am Samstag lange auf Kurs Richtung siebenter Sieg im siebenten Spiel in der Regionalliga West. Doch bei Außenseiter Röthis kassierte der Tabellenführer, der in der Schlussphase bedacht war, den knappen Vorsprung zu verwalten, in der 91. Minute aus einem Gestocher das 2:2. Zuvor hatten Marinko Sorda und Yannic Fötschl die Maxglaner zwei Mal in Führung geschossen. Aaron Volkert verpasste das 3:1 bei einem Stangentreffer knapp.

Austria Salzburg wurde für Passivität bestraft

"Ein bitteres, unglückliches Ergebnis. Wir waren über 90 Minuten klar besser", sagt Austria-Coach Christian Schaider, der zwei "dumme Gegentore" in unübersichtlichen Strafraumsituationen beklagt. Dass der Platz in Röthis nicht Regionalliga-Ansprüchen genüge, soll keine Ausrede sein. "Wir sind in den letzten fünf Minuten zu passiv geworden. Aber dennoch: Wir sind noch ungeschlagen." Mit 19 Punkten stehen die Austrianer weiter an der Tabellenspitze.

Saalfelden gewinnt zu Hause

Saalfelden kam in dieser Runde aber näher. Der Elf von Trainer Johannes Schützinger reichte gegen die Altach Amateure zu Hause ein später Treffer von Philipp Zehentmayr zu drei Punkten. Nach dem sechsten Erfolg in Serie - nur zum Auftakt unterlagen die Pinzgauer im Derby gegen die Austria - hat man nur einen Zähler Rückstand. "Wir nehmen auch diesen Sieg gern so mit", sagt Schützinger, dessen Team schon in der Anfangsphase treffen hätte können, da aber Offensivaktionen nicht sauber zu Ende spielte.

Moritz Eder mit Probetraining beim GAK

Fahrt nahm das Spiel dann nach der Pause auf, als auch Saalfeldens Moritz Eder mitwirken durfte. Der 20-Jährige hatte unter der Woche ein Probetraining beim Zweitligisten GAK absolviert, belebte am Samstag sofort das Spiel seines Teams. Zuerst vergab Saalfeldens Semir Gvozdjar nach einer Traumkombination (55. Minute), ehe die Altacher an die Stange köpfelten und Tormann Kilian Schröcker mehrmals retten musste. Aber auch die Hausherren blieben gefährlich und Zehentmayr vollendete einen Angriff über den Flügel nach starken Haken eiskalt.

Grünau punktet gegen Imst

Grünau tankte mit einem 1:1 gegen Imst Selbstvertrauen. Moussa Dembele hatte die Hausherren Mitte der ersten Halbzeit nach feinem Pass von Julian Feiser gegen den Spielverlauf in Führung gebracht. Die Tiroler schlugen nach der Pause verdient zurück. "Am Ende haben wir nach einigen Wechseln noch auf den Sieg gedrängt. Aber beide Teams waren mit dem Spiel zufrieden", sagt Grünaus Sportlicher Leiter Helmut Rottensteiner. Bischofshofen gewann zu Hause gegen Wolfurt, Grünaus nächsten Gegner, mit 5:1.