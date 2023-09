Chaotische Tage: Salzburger Landesligist verliert Trainer nach Sieg gegen Tabellenführer

Überraschender Erfolg über den makellosen Spitzenreiter glättete die Wogen beim Stadtverein nicht.

Es sind spannende Tage beim ATSV Salzburg, der nach mehreren Aufstiegen in den vergangenen Jahren seit Sommer in der 1. Landesliga spielt. Nach vier Runden ohne Sieg hat das serbisch dominierte Team von Aufstiegstrainer Stanislav Stevic am Freitag überraschend den zuvor makellosen Tabellenersten Bergheim mit 1:0 bezwungen. Doch wenige Stunden später warf Stevic das Handtuch.

Stanislav Stevic trat am Samstag zurück

Er habe über Umwege erfahren, dass die Vereinsspitze nicht mehr hinter ihm stehe, obwohl ihm das wenige Tage vorher noch ganz anders kommuniziert worden sei. "Im Vorstand gab es wohl unterschiedliche Meinungen. Die Spieler waren auf meiner Seite. Aber so ist Fußball. Ich wünsche dem Verein alles Gute und bin bereit für eine neue Aufgabe", sagt Stevic.

Trifun Milicevic übernahm am Freitag als Sportchef

Erst am Freitag hatte beim ATSV mit Trifun Milicevic ein neuer Sportlicher Leiter übernommen. Am Samstagvormittag besprach er sich mit Stevic. "Ich habe unterstützt und das auch dem Vorstand gesagt. Die Vereinsführung war zuletzt nicht zufrieden. Dass der Trainer dann selbst zurückgetreten ist, hat uns überrascht", sagt der neue Sportchef.

Neuer Trainer soll nach oben führen

Als Nachfolger werden etwa Ex-Puch-Coach Miroslav Bojčeski oder der aktuelle Neumarkt-Trainer Ilce Pocev gehandelt. Milicevic will keine Namen kommentieren. "Wir haben mehrere Kandidaten und werden nichts überhasten. Wir wollen jetzt mehrere Jahre keinen Trainerwechsel mehr haben", sagt er. Der Verein wolle eine konstante Saison absolvieren, die Spieler weiterentwickeln und mittelfristig weiter nach oben klettern.