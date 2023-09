Salzburger Liga: Kuchl mit nächstem Kantersieg auf Rekordkurs - kein Trainereffekt in Eugendorf (mit Video)

Die Kuchler eilen von Sieg zu Sieg. In Thalgau schnürten gleich drei Kicker des Spitzenreiters einen Doppelpack. Auch Hallein und Siezenheim siegen.

Kuchl bleibt das Maß der Dinge in der Salzburger Liga. Sieben Siege in den ersten sieben Runden - dieses seltene Kunststück ist auf diesem Niveau zuletzt Neumarkt 2008 geglückt. Damals hieß die vierthöchste Spielklasse noch 1. Landesliga und die Flachgauer gaben erst in der zehnten Runde die ersten Punkte ab - wie Eugendorf 2003. Ein Jahr zuvor gelangen Anif gar zwölf Auftaktsiege. Nun scheint Kuchl kaum zu stoppen. Thalgau konnte den souveränen Spitzenreiter am Samstag jedenfalls nicht gefährden, musste am Ende eine 0:6-Heimniederlage einstecken.

Kuchl mit vielen Chancen, bei zwei Szenen aber im Glück

Die Kuchler gaben von Beginn an den Ton an. In der dritten Minute traf Alexander Hofer die Stange, noch im selben Angriff wurde ein Treffer von Marco Hödl wegen vermeintlichen Abseits aberkannt. Auf der anderen Seite verpassten auch die Hausherren nur knapp das 1:0. Mendim Fetahajs Kopfball strich in der zehnten Minute an der Stange vorbei. Das blieb für längere Zeit die gefährlichste Aktion der Thalgauer, die auch eine sehr gute Tormannleistung benötigten, um nicht früher unter die Räder zu kommen.