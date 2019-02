Ein Paar Schuhe reicht Vanessa Herzog für die Erfolgsserie

Gold und Silber für die Österreicherin ließ auch die Niederländer jubeln.

Vanessa Herzog krönte sich zur Königin von Inzell: Bei der Weltmeisterschaft der Eisschnellläufer holte die 23-jährige Österreicherin nach Gold über 500 Meter am Samstag auch noch Silber im 1000-Meter-Bewerb. "Besser geht es nicht", sagte die in Kärnten lebende Tirolerin. "Mein Ziel war eine Medaille. Zwei sind ein absoluter Traum." Nur die US-Amerikanerin Brittany Bowe war im Tausender unerreichbar und siegte in 1:13,41 Min.klar mit 0,97 Sekunden Vorsprung auf Herzog.