Schwarz Stockholmer Parallel-3. -Slalomweltcup an Hirscher

Nur zwei Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaften von Aare sind am Dienstag die nächsten Entscheidungen im alpinen Skisport gefallen. Beim City Event in Stockholm und damit wieder in Schweden holten die Superstars Marcel Hirscher und Mikalea Shiffrin zum jeweils sechsten Mal und vorzeitig den Slalom-Weltcup. Shiffrin machte den Sack mit ihrem 57. Weltcupsieg zu, Hirscher wurde Achter.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Beide konnten feiern: Sieger Zenhäusern und "Kugelsammler" Hirscher