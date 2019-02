Hirscher kam, sah und ging ins Bett

Marcel Hirscher soll die Bilanz der Skination retten und ging nach der Ankunft gleich einmal erkrankt ins Bett. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie betont wurde. Doch der Blick auf Freitag ist ohnedies getrübt.

Er kam, sah und ging ins Bett. Marcel Hirscher, Österreichs große und vermutlich auch letzte Gold-Hoffnung bei dieser Ski-WM, begann seinen Aufenthalt bei diesen Titelkämpfen etwas problembeladen. Nach seiner Ankunft in Östersund und Transfer nach Åre musste der Salzburger sofort krank ins Bett. Insgesamt drei Pressetermine in Åre für österreichische, deutschsprachige und internationale Medien wurden gestrichen, die Spekulationen über ein Antreten am kommenden Freitag im Riesentorlauf schossen ins Kraut.