Vanessa Herzog: "Ein Paar Schlittschuhe, mehr brauche ich nicht"

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog reist als Medaillenkandidatin zu Olympia - mit leichtem Gepäck und ihrem Ehemann als Dauerbegleiter.

Nach Gold, Silber und Bronze bei der Europameisterschaft hat Vanessa Herzog nun auch ihre ersten Weltcupsiege gefeiert. Die 22-jährige Eisschnellläuferin reist als Medaillenkandidatin über 500 und 1000 Meter zu den olympischen Spielen nach Pyeongchang.

Trotz Krankheit haben Sie am Wochenende zwei Mal gewonnen - die Marschrichtung in Richtung Olympia scheint zu stimmen? Vanessa Herzog: Die stimmt auf alle Fälle. Ich hatte in Erfurt kaum eine Stimme und war die ganze Woche aufs Gesundwerden konzentriert und nicht aufs Rennen. Das war vielleicht auch einmal ganz gut.

Laienhaft gefragt: Müssen Sie nicht einfach nur möglichst schnell im Kreis laufen? Es hängt viel davon ab, gegen wen ich laufe. Einer schnellen Starterin werde ich nicht unbedingt gleich nachhetzen, sondern mich auf mein Rennen konzentrieren und sie vielleicht am Schluss einholen.

Wäre nach diesen Saisonergebnissen Olympia ohne Medaille eine Enttäuschung? Nein, überhaupt nicht. Bei Olympia haben sicher acht bis zehn Mädels die Chance auf eine Medaille. Wenn ich mein bestes Rennen laufe und trotzdem nur Sechste werde, muss ich auch zufrieden sein.

Erhöhen die Erfolge für Sie den Druck? Mich macht es entspannter. Sollte ich bei Olympia nur Zehnte werden, war es trotzdem eine gute Saison. Die EM-Medaillen und die Siege kann mir niemand mehr nehmen.

Wie wichtig ist es für Sie, bereits Olympiaerfahrung zu haben? 2014 in Sotschi war für mich als 18-jähriges Mädchen überwältigend, wie groß dieses Ereignis ist. Es ist gut für mich, jetzt nicht mehr davon abgelenkt zu sein, dass zum Beispiel nach dem Rennen in einer Mixed-Zone tausend Leute ein Interview wollen.

Ihr Trainer und Manager Thomas ist zugleich Ihr Ehemann - lässt sich Sport und Privates eigentlich trennen? Es ist sehr schwierig, weil wir uns 24 Stunden am Tag sehen. Im Moment dreht sich sowieso alles ums Eislaufen. Wenn wir daheim sind, versuchen wir abzuschalten und nicht nur über den Sport zu reden. Aber ich glaube, wir zwei kriegen das ganz gut hin. Im Sport sind viele Emotionen, und manchmal müssen die auch raus, also fetzen wir uns auch. Aber das ist nicht so schlimm und nicht so ernst gemeint.

Stimmt es, dass ursprünglich Olympiasiegerin Anni Friesinger Sie beide zusammenbrachte? Ja, sie hat Tom gesagt, dass ich "nackt" - also ohne Sponsoren - aufs Podium gelaufen sei. Er solle mich doch mal kontaktieren.



Gewinnen Sie eigentlich für Tirol oder für Kärnten?

Ich bin in Innsbruck geboren, den Tiroler Dialekt kann man mir nicht wegnehmen. Aber ich lebe in Kärnten, laufe für einen Kärntner Verein und bin dort sehr nett aufgenommen werden - also für beide.

Wie viele Paar Schlittschuhe sind mit im Gepäck? Ich habe ein Paar für alle Strecken, mehr brauche ich nicht. Ein Ersatzpaar sowie Ersatzschienen für den Notfall hat Tom im Gepäck. Meine Schienen fahre ich schon seit drei Jahren, die werden lediglich vorm Rennen jedes Mal geschliffen.



Haben Sie Kontakt zu Emese Hunyady, Österreichs bislang letzter Paradeläuferin?

Wir sehen uns oft in Inzell, weil sie den Schweizer Nachwuchs trainiert. Sie freut sich über meine Erfolge und schreibt mir dann immer.

Ist Ihr dramatischer Lkw-Unfall im Vorjahr noch präsent? Nur wenn wie damals ein Fahrzeug beim Radeln knapp an mir vorbeifährt. Ich bin vorsichtiger geworden. Es zeigt, wie schnell es gehen kann: Fährt der Lastwagen in einem anderen Winkel über meine Beine, ist es mit der Karriere vorbei.