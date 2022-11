Streiktag: Bekommen Bahnfahrer ihr Geld zurück?

Der österreichweite Bahnstreik war lange angekündigt. Manche Bahnreisende hatten trotzdem schon ein Ticket oder blieben auf anderen Kosten sitzen. Welche Ansprüche Bahnfahrer haben.

Reisende, die wegen des Streiks eine geplante Reise nicht antreten konnten, können laut ÖBB ihr Ticket bis inklusive 5. Dezember nutzen oder eine Refundierung verlangen. Sitzplatzreservierungen seien zuggebunden und könnten nicht auf andere Züge übertragen werden, sie würden rückerstattet, so die Staatsbahn. Welche Kosten darüber hinaus übernommen bzw. erstattet werden, ist komplizierter: Wer etwa am Montag mit dem Flugzeug in Wien angekommen ist und bereits ein Zugticket hatte, um nach Innsbruck weiterzureisen, sollte - gemäß EU-Fahrgastrechten - einen Gutschein für ...