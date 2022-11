Bahnstreik: Der Tag, an dem die Züge stillstanden

Der landesweite Bahnstreik nach den gescheiterten Lohnverhandlungen bedeutete für Pendler und andere Bahnreisende eine Ausnahmesituation. Wie die Zugfahrerinnen und Zugfahrer damit umgingen.

Eisiger Wind pfiff über die Bahnsteige und brachte die kunstvoll zerknitterte Dachkonstruktion des Wiener Hauptbahnhofs zum Singen. Dazu das sonore Rattern der Rolltreppen. Sonst - nichts. Keine Trolleys, kein Stimmengewirr und kein Piepsen sich öffnender oder schließender Türen. Chris Lohner hallte zwar wie gewohnt aus den Lautsprechern. Doch an diesem Montag kündigte sie keine Züge an, sondern bat um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. 24 Stunden lang fuhr in Österreichs größte Haltestelle kein Zug ein. Und aus ihr ...