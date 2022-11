Die Sozialpartnerschaft ist angeschlagen

Die Rahmenbedingungen sind ideal für gewerkschaftliche Forderungen. Die Frage ist, wie weit kann man gehen?

Angesagte Katastrophen finden selten statt. So war es auch am Montag. Der größte Streik seit

20 Jahren führte nicht zum befürchteten Verkehrschaos in ganz Österreich. Die Menschen sind flexibel genug, um sich auf solche Situationen einzustellen.

Wer konnte, arbeitete von zu Hause aus, tat sich mit anderen zu einer Fahrgemeinschaft zusammen, startete viel früher als gewöhnlich, sattelte auf das Fahrrad um oder nahm sich ganz einfach einen freien Tag. Auf Dauer geht das natürlich nicht ...