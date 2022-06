Die Landesversorger stellen sich jetzt neu auf

Nicht nur bei der Oberösterreichischen Energie AG geht der langjährige Chef in Pension. Auf die Nachfolger wartet viel Arbeit.

Werner Steinecker, Vorstandschef der Energie AG Oberösterreich, hat am 1. April seinen 65. Geburtstag gefeiert. Sein Abgang und die vor einigen Wochen gestartete Suche nach einem Nachfolger waren in der Energiebranche keine Überraschung. Die Entscheidung, dass Salzburg-AG-Chef Leonhard Schitter die Führung des oberösterreichischen Landesversorgers übernimmt, war eine. Die Energie AG ist mit 2,15 Mrd. Euro Umsatz und 4500 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) um einiges größer als die Salzburg AG (Vorjahresumsatz: 1,72 Mrd. Euro) und anders strukturiert. Statt ...