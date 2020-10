Die Westbahn braucht den Staat und wartet auf ein Signal

Die Coronakrise setzt privaten Bahnbetreibern besonders zu. Jetzt wird die Schienenmaut ausgesetzt, doch das reicht nicht,um den Abbau eines Drittels der Belegschaft zu verhindern.

Auf Österreichs wichtigster Bahnstrecke zwischen Wien und Salzburg werden ab Donnerstag wieder mehr Züge fahren und sie werden so schnell unterwegs sein wie vor der Coronakrise. Am Mittwoch laufen die vorübergehende staatliche Hilfe für den Verkehr auf der Strecke und die damit verbundenen Vorgaben aus. Von einer Normalisierung des Bahnverkehrs kann dennoch keine Rede sein.

Bei der privaten Westbahn herrscht nach wie vor Krisenstimmung. Denn die steigenden Infektionszahlen der vergangenen Wochen drücken erneut auf die ohnehin niedrigen Fahrgastzahlen. Daher hat das Unternehmen vor zehn Tagen rund 100 Mitarbeiter - rund ein Drittel der Belegschaft, vor allem Stewards - vorsorglich beim Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kündigung angemeldet. Ziel sei es, diesen Personalabbau zu verhindern, teilte die Westbahn-Führung damals mit. Auf sich allein gestellt - also ohne weitere staatliche Unterstützung - könne der Betrieb aber nur mit dem absoluten Minimum an Beschäftigten erfolgen.

Doch weitere Hilfe für die Westbahn ist nicht so einfach umzusetzen. Am Montag gab es erneut einen Termin im Ministerium. Offiziell hieß es im Anschluss nur, es werde eine gute Lösung geben, auch für die Mitarbeiter, es brauche dafür aber noch etwas mehr Zeit.

Nach SN-Informationen soll zunächst das Infrastrukturbenützungsentgelt (IBE), vulgo Schienenmaut, für nicht staatlich subventionierte Personen- sowie Güterzüge auf null gesenkt werden. Der Schritt hatte sich abgezeichnet, nachdem die EU-Kommission das als geeignete Hilfe für Bahnunternehmen in Coronazeiten vorgeschlagen hatte. Noch sind einige Details offen, es solle sich aber nur um Formalitäten handeln, heißt es aus informierten Kreisen. Die Maßnahme werde zeitgerecht in Kraft treten.

Die Westbahn würde sich damit nach Expertenschätzungen etwa sieben Mill. Euro ersparen. Die infolge von Corona gedämpfte Nachfrage erfordert aber noch umfangreichere Hilfe, "sonst kann die Sicherung des Personalstands nicht erfolgen", hatte die Westbahn-Führung vorige Woche wissen lassen. Der Abschied von wertvollen Arbeitskräften sei "ein sehr schwerer Schritt, den die Westbahn vermeiden will, aber aus wirtschaftlicher Verantwortung für die übrigen Mitarbeiter/-innen und das Unternehmen insgesamt nicht aus eigener Kraft vermeiden kann", sagte Geschäftsführer Erich Forster damals.

Im Klimaschutzministerium wird betont, es werde "weitere Maßnahmen geben", denn die Situation sei nach einer Besserung im Sommer wieder "dramatisch". Wie diese aussehen, ist offen. Bis zur Coronapandemie war die Bahnstrecke zwischen Wien und Salzburg die einzige, die ohne Subventionen auskam. Die Railjet- und Westbahn-Züge sind allerdings deutlich spärlicher als früher besetzt, weil die Touristen fehlen und viele Menschen aus Angst vor Ansteckung wieder auf das Auto umgestiegen sind.

Im Lockdown im April hatte Gewessler per Notvergabe knapp 50 Mill. Euro - 40 Mill. Euro ÖBB, acht Mill. Westbahn - lockergemacht, um den Zugverkehr aufrechtzuerhalten. Im Gegenzug mussten die ÖBB und ihr privater Konkurrent erstmals gegenseitig Fahrkarten anerkennen und mehr Haltestellen einplanen. Die Ticketeinnahmen gingen ans Ministerium, daher fiel die Subvention letztlich deutlich geringer aus. Am 7. Oktober läuft diese "Verkehrsbestellung" aus.

Die Belegschaftsvertreter der Westbahn haben die Situation seit Beginn der Coronakrise geduldig mitgetragen. Teilweise gab es über die Kurzarbeit hinaus freiwilligen Gehaltsverzicht. Betriebsrat Robert Reschreiter zeigt auch jetzt noch ein gewisses Verständnis für den drohenden Personalabbau und lobt die Bemühungen des Managements, so manchen Mitarbeiter bei anderen Bahnunternehmen unterzubringen. Doch nicht alle sind so gefragt wie die 17 Lokführer, von denen sich die Westbahn möglicherweise trennen muss. Reschreiter fordert daher einen Sozialplan, sollte es so weit kommen, und einen Beitrag auch vom Management. Was ihn ärgert: Die AUA, "ein deutsches Unternehmen", sei mit Millionen gerettet worden, die - fast ganz - österreichische Westbahn müsse dagegen zittern.

Mehrheitseigentümer der Westbahn sind der Bauindustrielle Hans Peter Haselsteiner und der Sanierer Erhard Grossnig, knapp 20 Prozent hält die französische Staatsbahn SNCF. Seit dem Start hat der kleine ÖBB-Konkurrent mehr als 80 Mill. Euro Verlust eingefahren, die Eigentümer mussten zuletzt 2018 Kapital nachschießen. Vorigen Sommer wurden die 17 Zuggarnituren in zwei Tranchen an die Deutsche Bahn verkauft und neue zu günstigeren Konditionen bestellt, um die Liquidität zu sichern. "Ich habe keinen Geldscheißer im Keller", sagte Haselsteiner damals und warf den ÖBB Preisdumping und unfaire Praktiken vor.

Auch den ÖBB fehlen Millionen

800 Mill. Euro weniger Umsatz wird die Staatsbahn infolge der Coronakrise 2020 einfahren, fast ein Fünftel weniger als budgetiert. Knapp 450 Mill. davon fehlen im Personenverkehr, nachdem die Passagierzahlen um

30 bis 40 Prozent eingebrochen sind. Der Güterverkehr ist um

15 Prozent zurückgegangen, was 300 Mill. Euro kostet. Der Rest fehlt in der Infrastruktur.



Rund 6000 ÖBB-Mitarbeiter von insgesamt rund 35.000 in Österreich waren zudem bis Ende September in Kurzarbeit.



300 Mill. Euro wollen die ÖBB bei Mieten, Wareneinsatz etc. einsparen. Zugleich werden die Zuschüsse der Länder für den Zugverkehr aufgestockt, was etwa 150 Mill. Euro ausmacht, dazu kommen 40 Mill. Euro aus der Notvergabe im April für den Wien-Salzburg-Verkehr. Die Güterverkehrstochter Rail Cargo, die schon länger mit Problemen kämpft, soll einen Eigenkapitalzuschuss von 61 Mill. Euro bekommen.