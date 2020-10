Die Reisewarnung aus Deutschland kommt nicht unerwartet. Das Ende der Wintersaison bedeutet das aber noch nicht.

Für viele Hoteliers in den Alpen ist mit der deutschen Reisewarnung für Österreich der schlimmste Albtraum wahr geworden. Vor allem Ein-Saison-Betriebe, die es in den Skiregionen nach wie vor gibt, fürchten um ihre Existenz. Überraschend kommt die Warnung nicht. Schon eher spannend ist, warum Kärnten erst einmal ausgenommen wurde. Was läuft dort in der Covid-19-Prävention anders? Oder besser?

Seit Wochen, wenn nicht Monaten, mahnt die Regierung, die Infektionszahlen müssten runter - oder dürften nicht steigen-, sonst gehen im ...