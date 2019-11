Was lange als zu kompliziert und unbequem galt, liegt neuerdings im Trend. Immer mehr Skigebiete schnüren gemeinsam mit Bus und Bahn Angebote für eine umweltfreundlichere Anreise.

Skifahren ist eine Materialschlacht - nicht nur, was die Ausrüstung betrifft. Auch die Anreise findet oft inmitten einer Blechlawine auf der Autobahn statt und endet an der Talstation mit der verzweifelten Suche nach einer letzten Parkplatzlücke. Bis man in der ...