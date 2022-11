So ist Mateschitz' Erbe bei Red Bull geregelt

Mark Mateschitz tritt als Gesellschafter in die Fußstapfen seines Vaters, operativ wird Red Bull künftig ein Managertrio führen. Die befürchtete Machtdemonstration der thailändischen Mehrheitseigentümer blieb aus.

"Jetzt lasst uns an die Arbeit gehen und sie so machen, dass mein Vater stolz auf uns wäre." Es sind emotionale Sätze, mit denen sich Mark Mateschitz Freitagfrüh an die rund 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Red Bull-Konzerns gewandt hat. Eine E-Mail, die viel Erleichterung auslöste. "Wir sind total happy, dass jetzt klar ist, wie es weitergeht", sagte ein Mitarbeiter den SN. Ein Insider ärgerte sich noch immer über "die zahllosen Spekulationen", denen Red Bull nach dem Ableben von Dietrich ...