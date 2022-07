Nachtkritik zur "Jedermann"-Premiere auf dem Domplatz: Leben und Sterben in Frauenhand

Am Montagabend sind die Salzburger Festspiele mit der Wiederaufnahme des "Jedermann" gestartet. Michael Sturmingers Inszenierung aus dem Vorjahr ist ausgefeilt und reich an neuen Facetten. Starke, kühne Frauenfiguren beherrschen neben Lars Eidinger die Bühne. Der Wettergott erwies sich diesmal als gnädig und ermöglichte nach zwei Jahren wieder eine Premiere unter freiem Himmel.

"Jeeedermann" tönt es fordernd aus der Stadt. Die Rufe scheinen zunächst fern, doch ein gequälter Schrei lässt nicht nur den Jedermann auf der Bühne am Domplatz erschaudern. "Ihr hört es doch auch?", fragt Lars Eidinger ins Publikum. Gelächter. Eine leichte Brise weht durch die Sitzreihen. Die Freiluftkulisse in der Salzburger Altstadt kann am Montag bei lauer Sommerabendstimmung ihre volle Wirkkraft entfalten, als die Wiederaufnahme des "Jedermann" Premiere feiert und so die diesjährigen Salzburger Festspiele einläutet. Dafür mussten auch die Klänge ...