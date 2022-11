Teodor Currentzis gerät unter Druck: Eklat um Postings von Orchestermitgliedern

Nachdem Postings aus den Reihen seines russischen Ensembles MusicAeterna bekannt geworden sind, stellt sich die Frage nach der Zukunft des Orchester- und Chorprojekts.

Ein russischer Tenor postet ein nationalistisch-patriotisches Durchhaltelied, der Sänger erweist sich auch noch als Fan der brutalen Söldnertruppe Wagner. Andere statten ihre Accounts mit russischen Flaggen aus, teilen ihre Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit: In einer Recherche haben die Musikjournalisten und Blogger Axel Brüggemann und Alexander Strauch die Aktivitäten mancher Mitglieder von Teodor Currentzis' Ensemble MusicAeterna in den sozialen Netzwerken unter die Lupe genommen - und ziemlich üble Dinge gefunden. Am Donnerstag wurden die Postings und Äußerungen ...