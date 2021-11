Kein Streik fürs Klima, sondern einer der Müllabfuhr

Überquellende Müllcontainer, Wucherpreise und die Pandemie stören die große Boris-Johnson-Show in Glasgow.

So hatte sich Großbritanniens Premierminister Boris Johnson den Auftakt zur 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow bestimmt nicht vorgestellt. Als Gastgeber für die Staats- und Regierungschefs der Welt wollte er zeigen, was das Vereinigte Königreich ausrichten kann auf der globalen Bühne - nach dem Brexit erst recht.

Und dann das: Seit Montag, null Uhr, streikt die Müllabfuhr in Glasgow. Die Container gehen über, Müllsäcke und anderer Unrat lagern auf der Straße. Das stört das schöne Bild, das Johnson mit der ...