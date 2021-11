SN/photo by zachary keimig on unsplash

Ich habe perfekt eingeparkt, ohne den nebenstehenden Pkw zu schrammen, versprochen! Und doch hängt der Seitenspiegel von dem VW Golf zur Seite. Mein Mann schaut sich das genauer an - da taucht die Besitzerin auf: Was an ihrem Auto so spannend sei, fragt sie ihn. Ob sie eh wisse, dass ihr Spiegel kaputt sei, fragt er, leicht nervös. Da wird sie richtig grantig. "Ob ich das weiß? Ja, glaubt der, i bin deppat?" Sie gestikuliert wild und zetert. Ich muss mir auf die Lippen beißen, aber wir bleiben ruhig: "Es hätte ja auch erst passiert sein können, aber dann passt's eh. Alles Gute noch." Da schlägt die Stimmung um. Sie lacht und erzählt, wie ihr einer im Urlaub hineingefahren und dann weggerast ist. "Alles Trotteln. Aber eins sag' ich euch: Man sieht sich immer zwei Mal im Leben." Ob die Drohung ernst gemeint war, weiß ich nicht. Zumindest galt sie nicht mehr uns.