Frauen haben das Ladysteak endgültig satt

Was Frauen essen, wird seit Jahrzehnten von der Gesellschaft kommentiert. Doch auch Männer tappen vermehrt in die Falle.

Nervöses Lächeln und verstohlene Blicke über die Speisekarte hinweg - das Paar am Nebentisch hat offensichtlich sein erstes Date. "Für mich das Ladysteak bitte", sagt die junge Frau zum Kellner. Am eigenen Tisch muss man sich das Lachen verkneifen. Ladysteak - was sind das, 100 Gramm? Denkt man sich und fragt den Partner amüsiert, ob zwei Beilagen zum 300-Gramm-Steak unverschämt seien. "Die Frage meinst du wohl nicht ernst", sagt er, der einen lange genug kennt, um zu wissen, dass man ...