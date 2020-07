Ein Vierteljahr Pandemie in Österreich hat das Leben vieler Frauen dramatisch verschlechtert. Die Gewaltspirale dreht sich noch schneller.

Es kam wie befürchtet. Hilfseinrichtungen in Österreich vermelden einen Anstieg von Gewalt an Frauen seit dem Beginn der Coronaausnahmesituation im März. Mehr Wegweisungen gewalttätiger Männer, mehr Beratungstätigkeit in Gewaltschutzeinrichtungen, volle Frauenhäuser. Es darf niemanden verwundern, dass in einer Situation, in ...